Als Sat.1 vor nicht einmal zwei Wochen die neue und immer donnerstags zur besten Sendezeit ausgestrahlte Kochshow "Kühlschrank öffne dich!" startete, war von diversen Personalwechseln vor der Kamera noch keine Rede. Damals hieß es, dass die Köche Alexander Kumptner und Hanna Reder (einst "The Taste"-Finalistin) in "den kommenden Episoden" mit mehreren Herausforderinnen und Herausforderern die Köchlöffel kreuzen würden. Jetzt ist klar: Das Duo trat nur in zwei Episoden der ersten Staffel auf.

Während der Produktion, die im März binnen weniger Tage stattfand, gab es Coronafälle. Betroffen davon war am dritten Aufzeichnunstag Alexander Kumptner. Er wurde daher in Episoden drei bis sechs von Alexander Herrmann ersetzt.

In der dritten und vierten Episode bildet Herrmann ein Team mit Hanna Reder, der früheren "The Taste"-Finalistin. Doch auch dieses Duo wird, so viel ist schon bekannt, nicht bis zum Ende der Staffel durchhalten. Denn auch Hanna Reder wurde während der Produkiton noch positiv auf das Virus getestet und verpasste daher die Aufzeichnungen zur fünften und sechsten Show. Für Reeder springt in den finalen beiden Folgen dann Lisa Angermann ein, die in Folge vier (läuft im TV nächste Woche) noch als Herausforderin dabei ist.

Die Moderation in der quotenschwach gestarteten neuen Kochshow von Endemol Shine Germany übernimmt Ruth Moschner. Die beiden Ausgaben mit dem ursprünglich angekündigten Koch-Duo erreichten in der klassischen Zielgruppe aber nur sechseinhalb und fünfeinhalb Prozent Marktanteil. Am Donnerstag vor dem langen Osterwochenende sank die Reichweite im Gesamtmarkt auf nur noch etwas mehr als 800.000 Zusehende.