am 20.04.2022 - 11:05 Uhr

In Zeiten immer teurer werdender Premium-Fußballrechte ist mitunter Kreativität gefragt. So experimentieren derzeit DAZN und Sky verstärkt auf dem Feld des Frauen-Sports. DAZN etwa hat sich die Übertragungsrechte der Frauen-Champions-League gesichert, Sky zeigt schon den DFB-Pokal der Frauen und wird ab der kommenden Saison die Women's Super League aus England exklusiv im Programm haben. Jetzt wird der Fokus auch auf den Jugend-Fußball ausgeweitet. Mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB), mit dem Sky schon bei den Pokal-Wettbewerben zusammenarbeitet, hat man sich auf eine Übertragung von U19- und U17-Fußballspielen geeinigt. Das hat ein Sky-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. Los geht es schon in der kommenden Woche.



Keine Angaben machte er unterdessen bezüglich der Laufzeit der Vereinbarung. Schon kommenden Mittwoch werden im Programm von Sky Sport Bundesliga zwei Halbfinalspiele zwei U17-Bundesliga-Halbfinals ausgestrahlt. Auch am 1. Mai (am Tag der Arbeit ist die erste Bundesliga spielfrei), stehen nachmittags U17-Halbfinal-Partien an. Das Finale ist für den 8. Mai angesetzt.

Zwischen dem 7. und 29. Mai werden dann mehrere U19-Bundesliga-Spiele live im Sky-Sportprogramm übertragen. Obendrein nimmt Sky am 20. Mai auch das DFB-Pokal-Finale der Junioren ins Programm. Ab 17:45 Uhr überträgt Sky Sport aus Potsdam das Match, das der Nachwuchs von Borussia Dortmund gegen die Junioren des VfB Stuttgart bestreitet.

Details zur redaktionellen Ausgestaltung der Live-Übertragungen liegen noch nicht vor. Die U19-Bundesliga, die es seit 2003 gibt, ist aktuell in drei Staffeln gegliedert – in jeder spielen 14 Mannschaften. Gleiches gilt für die 2007 gegründete U17-Bundesliga, in der zur B-Jugend gehörende Spieler auflaufen.