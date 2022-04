Neun Jahre ist es her, dass sich Jan Kralitschka als "Bachelor" einen Namen machte. Nun kehrt er mit einer neuen Sendung bei RTL zurück - und zwar in ungewöhnlicher Rolle. In dem neuen Format "Wohnung verzweifelt gesucht!", die ab dem 17. Mai jeweils dienstags um 20:15 Uhr läuft, tritt Kralitschka als Mietrechtsexperte in Erscheinung.

Tatsächlich arbeitet Kralitschka seit vielen Jahren als Rechtsanwalt und promovierte schließlich vor zwei Jahren an der Universität Bayreuth. Seine Schwerpunkte sind neben Mitrecht unter anderem Rechtsschutz und Erbrecht.

In dem neuen, von Banijay Productions hergestellten Format werden zwei wohnungslose Familien begleitet, die unverschuldet in diese Situation geskommen sind. Zusammen mit ihnen erarbeitet Jan Kralitschka schließlich einen individuellen Plan, wie er den Familien helfen kann, eigenständig und mit seiner Unterstützung eine Wohnung zu finden. Der Anwalt kümmert sich um Gespräche mit Banken, Jobcenter, Arbeitgeber, Freunden und Verwandten.

Wie groß das Problem ist, zeigen aktuelle Zahlen, wonach die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland seit 2014 um 150 Prozent auf etwa 1,2 Millionen gestiegen ist - fast ein Viertel davon sind Familien mit Kindern. Dazu kommt, dass in Deutschland rund 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen