Das ZDF wird in der kommenden Woche ein Informations- und Unterhaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche in ukrainischer Sprache starten. Das hat der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch angekündigt. Bereits vor einigen Wochen hatte der Sender ein entsprechendes Angebot in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete).

Geplant ist demnach, die Kindernachrichtensendung "logo!" für zunächst vier Wochen auch mit ukrainischen Untertiteln und ukrainischem Voice-Over anzubieten. Jeweils nachmittags soll die Sendung des Vorabends in der entsprechenden ukrainischen Fassung auf ZDF.de online gehen. Die erste dieser Ausgaben ist für den kommenden Mittwoch geplant.

Schon jetzt stehen die ersten 13 Folgen der Animationsserie "Das Dschungelbuch" mit ukrainischem Vocie-Over zur Verfügung. In dieser sowie den kommenden beiden Wochen sollen jeden Freitag jeweils 13 weitere Folgen hinzukommen, sodass dann alle 52 Folgen der zweiten Staffel verfügbar sind. Die Episoden sollen bis Ende Oktober zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Wochen hatten auch andere Sender bereits Angebote für Kinder gestartet. So hat etwa der WDR schon im März "Maus"-Sachgeschichten auf Ukrainisch angeboten. Auch der Privatsender Super RTL engagiert sich für geflüchtete Kinder aus der Ukraine.