am 21.04.2022 - 11:20 Uhr

TV-Werbung bietet als großen Vorteil auch heute noch die enormen Reichweiten, die auf anderen Wegen nur schwer zu erzielen sind - allerdings verbunden mit dem Nachteil, dass man bislang im besten Falle erst hinterher wusste, wieviele Personen aus welcher Zielgruppe zugesehen haben. Doch inzwischen sind längst viele Fernseher mit dem Internet verbunden - und diese Echtzeit-Daten sollen die TV-Werbung nun fit für die Zukunft machen.

© Seven.One

Gebucht wird also nicht mehr in langwierigen Verhandlungen mit ordentlich Vorlauf, sondern über eine digitale Buchungsplattform, über die man die gewünschten Zielgruppen ausspielen kann. Ein gemeinsam mit der Konzerntochter Virtual Minds entwickelter TV-AdServer soll die Spots in Echtzeit im linearen Werbeblock ausspielen, wenn die anvisierte Zielgruppe vorm Fernseher sitzt. Dafür greift man neben historischen AGF-Daten auf die Echtzeitmessung eingeschalteter HbbTV-Geräte zu.

Seven.One bietet demnach nun von der Buchung über die Ausspielung bis hin zur Abrechnung die Möglichkeiten von programmatischen Digital-Kampagnen und will so auch jene Unternehmen von TV-Werbung überzeugen, die zuletzt vor allem auf Online-Werbung gesetzt haben. Abgerechnet wird dann auf TKP-Basis, ein Reporting gibt's in Echtzeit. Ziel ist es, die noch immer hohe Reichweite der linearen Werbeblöcke mit einer optimierten Zielgruppen-Aussteuerung zu kombinieren.

In Österreich wird "TV-Load" präsentiert

Das gleiche Ziel verfolgt man auch in Österreich mit dem neuen Tool "TV-Load". Die Technologie wurde von einem Joint Venture aus Servus TV und der Arbeitsgemeinschaft Teletest, in der die in Österreich tätigen Sender zusammengeschlossen sind und die die dortige Quotenermittlung beauftragt, entwickelt. Auch hier setzt man auf Daten aus der Echtzeitmessung von inzwischen mehr als 1,1 Millionen mit dem Internet verbundenen HbbTV-Geräten, wobei man beteuert, dass die Daten anonymisiert übermittelt werden, sodass es keine Datenschutzprobleme gebe.

© Christian Jobst Walter Zinggl (IP Österreich), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Thomas Gruber (ATV;AGTT), Sebastian Hinterstoisser (TV-INSIGHT) präsentieren TV-Load

"TV-Load" soll zudem für ein schnelleres und granulareres Reporting der Kampagnen sorgen. Aktuell befindet man sich noch in der finalen technischen Testphase, die aber noch in diesem Quartal abgeschlossen sein soll, erste über das Tool gebuchte Kampagnen sind dann im dritten Quartal zu erwarten. Thomas Gruber, Obmann der AGTT, bezeichnet TV-Load als "Leuchtturmprojekt, um die Targeting-Präzision im aufmerksamkeitsstarken und wirkungsvollen Medium TV weiter zu erhöhen." Auch dort erhofft man sich, Kunden gewinnen zu können, die bislang nicht auf TV-Werbung setzten. "Wir sind wirklich stolz, dass wir in Österreich den großen Wurf geschafft haben und ein zukunftsorientiertes Vorzeigemodell für den globalen Total-Video-Markt aus der Taufe heben", ist sich Gruber sicher.