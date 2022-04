Ab dem 22. April stehen alle Episoden der zweiten "All you need"-Staffel in der ARD-Mediathek bereit, die lineare Ausstrahlung der Folgen ist in der Woche darauf am späten Mittwochabend geplant. Und schon vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel wird bei UFA Fiction an weiteren Episoden gearbeitet. Im Rahmen der Vorab-Premiere einiger Folgen der zweiten Staffel, die in dieser Woche im Filmpalast Köln stattfand, erklärte Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander, bereits einen Entwicklungsauftrag für eine dritte Staffel ausgesprochen zu haben.

Pellander: "Die ARD Degeto steht für Vielfalt." Diese Serie sei dafür ein Paradebeispiel. Seinen Angaben zufolge wäre die erste "All you need"-Staffel auf drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer allein in der ARD-Mediathek gekommen. Wie die Zahl genau berechnet wurde, bleibt aber wie üblich unklar. Dieser Erfolg aber habe, so Pellander, beflügelt. "Eine solche Serie war überfällig – vor allem vor dem Hintergrund, dass homosexuelle Beziehungen in vielen Ländern weiter verboten sind."

Nataly Kudiabor, Produzentin UFA Fiction: "Der Satz, den ich im Zusammenhang mit 'All you Need' am häufigsten gehört habe: 'Ich wünschte es hätte so eine Serie gegeben, als ich jung war.‘ Ein größeres Kompliment gibt es nicht. Aber es zeigt auch: wir stehen noch ganz am Anfang vielfältige Narrative und Erzählwelten ganz selbstverständlich ins deutsche Fernsehen zu bringen. Da geht noch mehr!"

Und was geht nun genau in Staffel zwei? Vince (Benito Bause) ist verzweifelt. Durch den fatalen One-Night-Stand mit Tom (Mads Hjulmand) hat er nicht nur seine große Liebe verloren, sondern auch noch seinen besten Freund. Robbie (Frédéric Brossier) ghostet ihn komplett und Levo (Arash Marandi) will Vince den Betrug nicht verzeihen. Auf einer Sexparty versucht sich Levo von seinem Trennungsschmerz abzulenken und macht eine unerwartete Bekanntschaft…