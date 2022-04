Bislang informierte er Nutzerinnen und Nutzer der Seite wetter.com (gehört zu Seven.One) über die Wetteraussichten, bald arbeitet er für die von RTL kommende Seite wetter.de. Meteorologe Paul Heger soll ab Mai crossmedial für RTL News arbeiten. Seine Erkenntnisse über das Wetter der jeweils kommenden Tage sind dann nicht nur online zu finden, sondern auch im Programm des Nachrichtensenders ntv. Dort soll Heger die Aussichten moderieren.

"Ein tolles Team, spannende Aufgaben und das alles bei RTL NEWS - für mich eine wunderbare Kombination!", freut sich Heger auf den Jobwechsel. Und Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit Paul Heger einen kompetenten und sympathischen Kollegen für uns gewinnen konnten. Er bringt nicht nur jede Menge Fachwissen, sondern auch redaktionelles Know-how und Moderationserfahrung mit."

An der Freien Universität in Berlin studierte der RTL-News-Neuzugang einst Meteorologie, arbeitete dann unter anderem in der Newsredaktion von N24 (heute Welt). Seit 2015 stand er in Diensten von wetter.com und moderierte daneben auch für verschiedene TV-Sender, unter anderem auch Sender von Seven.One.