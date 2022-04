Eine schwedische Dramaserie über den nervenaufreibenden Alltag der Polizei in den Problemvierteln von Malmö schafft es Anfang Juni ins deutsche Free-TV. ZDFneo hat die Ausstrahlung der zehnteiligen ersten Staffel von "Thin Blue Line" für Freitag, 3. Juni 2022 ab 22 Uhr angekündigt. Alle Folgen sollen am Stück laufen, sodass die Geschichten erst am folgenden Samstagmorgen beendet sind.

"Thin Blue Line" handelt von den Polizisten Sara, Magnus, Jesse, Leah, Faye und Danijela. Sie kämpfen damit, ihren anstrengenden Job mit ihrem Privatleben und ihren Beziehungen in Einklang zu bringen. Besetzt ist die Produktion mit Amanda Jansson, Oscar Töringe, Gizem Erdogan, Per Lasson, Anna Sise und anderen. Cilla Jackert, Erik Ahrnbom, Walter Behrman, Malin Marmgren, Babiker Malik sowie Daniel Karlsson schrieben die Bücher der Serie, die von Mikael Hansson, Anders Hazelius, Sanna Lenken und Maria Eriksson-Hecht inszeniert wurden. Nach der linearen TV-Ausstrahlung werden alle zehn Folgen des Formats auch in der ZDF-Mediathek bereit stehen.

Pay-TV-Sender Sky One hat sich unterdessen eine in Amerika bei NBC laufende Serie gesichert. Der Crime-Thriller "The Endgame" debütierte dort im Februar. In Deutschland sind die ersten beiden Folgen am Sonntag, 29. Mai ab 20:15 Uhr im Doppelpack zu sehen. Die Hauptrollen spielen Morena Baccarin und Ryan Michelle Bathe. Baccarin spielte früher unter anderem in "Homeland" mit, Bathe ist unter anderem aus "Boston Legal" bekannt.

Bathe stellt eine Ermittlerin dar, die gegen eine geniale Verbrecherin (Baccarin) kämpft, die selbst aus ihrer Gefängniszelle hinaus noch kriminelle Machenschaften organisiert. Nick Wootton und Justin Lin sind die ausführenden Produzenten. Lin war zuletzt an mehreren "Fast & Furious"-Filmen beteiligt, Wooton arbeitete in den vergangenen Jahren an etlichen bekannten US-Serien, darunter "Prison Break", "Scorpion", "NYPD Blue" oder "Stumptown".