Gudrun Engel übernimmt ab Juli die Leitung des ARD-Studios Washington. Die 42-Jährige, die derzeit Korrespondentin im ARD-Europastudio Brüssel ist, löst Claudia Buckenmaier vom NDR ab. Der WDR übernimmt im Zuge dessen turnusgemäß vom NDR wieder die Federführung des Studios in der US-Hauptstadt.

"Ich freue mich sehr, dass mit Gudrun Engel eine versierte und leidenschaftliche Journalistin die Studioleitung in Washington übernehmen wird", so WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni. "Sie bringt einen großen Schatz an Erfahrungen und Fähigkeiten mit, mit denen sie die weitere crossmediale Aufstellung des Studios vorantreiben und die Berichterstattung bereichern wird. Besonders in ihrer Zeit als Korrespondentin im Studio Brüssel hat sie bewiesen, dass sie sowohl komplexe weltpolitische Zusammenhänge verständlich erläutern als auch berührende persönliche Geschichten von Menschen erzählen kann."

Zweite Korrespondentin in Washington wird Sarah Schmidt, die seit Februar 2020 als Reporterin, Redakteurin und Chefin vom Dienst im WDR-Newsroom arbeitet und in der Vergangenheit schon für Phoenix und RTL tätig war. Verena Bünten kehrt indes von Washington nach Köln zurück, wo sie als Redakteurin in der Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland arbeiten wird.