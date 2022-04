Nach nur zwei Wochen und sechs ausgestrahlten neuen Episoden ist schon wieder Schluss. Sixx trennt sich mit sofortiger Wirkung von seiner US-Serie "Batwoman", die eigentlich auch künftig dienstags ab 20:15 Uhr im Dreierpack laufen sollte, dort aber enttäuschende Ergebnisse erzielte. Nachdem vergangene Woche teils nur 0,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gemessen wurden, schwankten die Werte nun am Dienstag zwischen 0,3 und 0,5 Prozent – und lagen somit weiterhin deutlich unter dem Senderschnitt.

Sechs Folgen der zweiten Staffel wurden also linear ausgestrahlt, auf weitere Folgen muss gewartet werden. Die komplette Staffel steht übrigens schon seit einiger Zeit bei Prime Video zum Abruf bereit. Anstelle der "Batwoman"-Episoden wird Sixx ab dem kommenden Dienstag im Abendprogramm Spielfilmwiederholungen zeigen. Aus diesem Grund müssen auch die bis zuletzt am späten Abend gezeigten "Supergirl"-Re-Runs weichen. Zu sehen gibt es am 26. April "Hüter der Erinnerung – The Giver" und "Alles, was wir geben mussten".

Eine Woche später besteht das Abendprogramm am Dienstag aus den Filmen "Regression" und "Stoker", am 10. Mai sind Ausstrahlungen von "In meinem Himmel" und "House at the End of the Street" eingeplant. In Amerika hat der ausstrahlende Sender The CW vor einigen Wochen eine 13 Teile umfassende dritte Staffel von "Batwoman" zu Ende gebracht. Die Zukunft der Serie ist ungewiss: Eine Entscheidung über eine mögliche vierte Staffel wird vermutlich erst im Mai fallen, wenn die Programmpräsentationen der großen Networks anstehen.