am 22.04.2022 - 14:24 Uhr

Wer im vergangenen Jahr in die Serie "Die Discounter" beim Streamingdienst Prime Video reingeschaut hat, der dürfte sich schnell an "Stromberg" erinnert gefühlt haben. Die schrullige Belegschaft des Supermarkts "Feinkost Kolinski" sorgte aber trotzdem dafür, dass die Serie nicht wie ein Abklatsch des Klassikers wirkte, sondern wirklich sehenswert ist - und es sogar zu einer Nominierung für den Grimme-Preis in diesem Jahr brachte.

Und die Geschichte geht weiter: Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben nun bereits begonnen. Wieder mit dabei sind Marc Hosemann als Filialleiter Thorsten, Bruno Alexander als Titus, Klara Lange als Pina, Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, Marie Bloching als Lia, Merlin Sandmeyer als Jonas, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm. Auch in den neuen Episoden gibt's überdies Gastauftritte, unter anderem von Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan.

Und darum geht's unter anderem in Staffel 2: Der Filialleiter steht schwer unter Druck. Der Umsatz ist im Keller, das Gesundheitsamt rückt an, und schließlich setzt ihm seine Chefin noch die Pistole auf die Brust. Auch diverse Liebesbeziehungen im Markt sorgen für ordentlich Stress. Als wenn das nicht schon genug Konfliktpotenzial hätte, herrscht weiter ständig Ärger mit den anderen Kolinski Filialen. Der ewige Streit gipfelt beim Sommerfest in einem absoluten Höhepunkt.

Christian Ulmen und Carsten Kelber fungieren erneut als Produzenten der Serie. Für das Drehbuch zeichnen wieder Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander von "Kleine Brüder" verantwortlich, die auch die Regie und den Schnitt der Amazon Exclusive Serie übernehmen. Max Mattis (Kleine Brüder) fungiert als Producer, Katrin Weikart als Buch-Producer.