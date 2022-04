Nach drei Jahrzehnten in Diensten des Wetters beim Privatsender RTL verlässt mit Maxi Biewer eine der bekanntesten Wettermoderatorinnen Deutschlands die Fernsehbühne. Nach RTL-Angaben wurden seit 1992 mehr als 15.000 Vorhersagen von Biewer in den unterschiedlichsten Sendungen gezählt – etwa in den Morgensendungen des Kanals, aber auch in den Hauptnachrichten "RTL Aktuell". Hinzu kamen unzählige Interviews und O-Töne als Wetterexpertin mit Einschätzungen und Prognosen auch im Programm von ntv, Vox oder RTLzwei. Zuletzt war sie obendrein auch Betriebsratschefin bei RTL Television.

Biewer, Mitte der 60er Jahre in Ost-Berlin geboren, suchte zunächst das Scheinwerferlicht an anderer Stelle. Nach Abitur und Diplom ging sie an die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Ende der 80er Jahre und bis zum Start bei RTL 1992 war sie im Schauspiel-Ensemble des DDR-Fernsehens, mit Engagements am Theater Dessau und der Tribüne Berlin sowie beim Tourneetheater Landgraf, beschäftigt.



Und während sie im Fernsehen nun (zunächst) den Rücken kehrt, soll der Blick auf das Wetter um sie herum weiterhin eine wesentliche Rolle spielen. Gemeinsam mit ihrem Mann möchte sie vermehrt auf dem Boot unterwegs sein. Auf der Internet-Präsenz von RTL wird Biewer zitiert: "Im Sommer geht es zu den Kanaren. Anschließend - also am Ende der atlantische Hurrikansaison - werden wir Richtung Karibik weiter segeln."

Neben Maxi Biewer sind unter anderem auch Christian Häckl und Bernd Fuchs bekannte Wettermoderatoren von RTL. Mit Paul Heger hat sich die Sendergruppe zudem erst jüngst mit einem weiteren Wetter-Fachmann verstärkt. Er startet, wie berichtet, im kommenden Monat.