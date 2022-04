Rund ein Jahr nach dem Debüt bei MagentaTV kommt die Serie "Wild Republic" (hier geht es zur ausführlichen DWDL-Kritik) auch ins Free-TV. Schon vor über einem Jahr war angekündigt worden, dass die Free-TV-Verwertung 2022 stattfinden soll. Nun ist klar: Der Startschuss dafür erfolgt noch im Mai und zwar bei Arte. Alle acht Episoden stehen in der Arte-Mediathek ab dem 19. Mai bereit, ab dem 26. Mai ist die lineare Ausstrahlung im Programm donnerstags um 22:05 Uhr geplant.

Das Erste startet die Serie ab dem 3. Juni, immer freitags. Zum Debüt gibt es vier Folgen am Stück ab 22:15 Uhr. Am 10. und 17. Juni sind jeweils zwei Folgen ab 23:45 Uhr geplant. Prominent platziert werden soll die Serie in der ARD Mediathek, hier ist sie erstmals am 27. Mai verfügbar. Die Produktion von Lailaps Pictures, X Filme Creative Pool und handwritten Pictures erzählt die Geschichte von jugendlichen Straftätern, die das Vertrauen in Staat und Justiz verloren haben.

Nach einem tragischen Vorfall bei einer Resozialisierungsmaßnahme in den Bergen, weit weg von jeglicher Zivilisation, flüchten die Jugendlichen deshalb gemeinsam in die Hochalpen, wo sie eine riesige versteckte Höhle entdecken. An dem geheimnisvollen Ort bilden sie eine neue Gesellschaft nach ihren eigenen Regeln und Gesetzen und müssen sich dabei immer wieder sowohl dem Kampf gegen die Naturgewalten als auch gegen die eigenen Aggressionen stellen.

Regie führten Markus Goller und Lennart Ruff. Die Drehbücher wurden von den Autoren Arne Nolting, Jan Martin Scharf, Klaus Wolfertstetter Peer Klehmet und Jan Galli in Zusammenarbeit mit den beauftragenden Sendern entwickelt. Ulrich Tukur, Verena Altenberger und Franz Hartwig spielen tragende Rollen im Format.