am 26.04.2022 - 13:02 Uhr

Am kommenden Wochenende werden zwei Sender aus dem Programmangebot von Sky verschwinden, wie ein Sprecher des Pay-TV-Anbieters am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigte. Ab dem 1. Mai werden sowohl Kinowelt TV als auch Stingray Classica für Sky-Kunden nicht mehr empfangbar sein. Ein Sky-Sprecher erklärte: "Unser Sender-Portfolio orientiert sich stark an den Wünschen unserer Kunden und wird dementsprechend regelmäßig angepasst." Das Verhalten von Kundinnen und Kunden hätte sich geändert.

Kinowelt.TV zeigt als 24-Stunden-Programm diverse Kinofilme aus aller Welt. 2014 hatte AMC Networks den Sender Kinowelt.TV gekauft, seitdem aber weder eine Umbenennung vorgenommen noch andere große Änderungen in Angriff genommen. Auch ohne Kinowelt.TV würde Sky künftig ein "herausragendes Filmangebot" bieten, ist man sich beim Pay-TV-Anbieter sicher und verweist obendrein noch auf den für dieses Jahr geplanten Start des Streamingdienstes Paramount+, für den alle Kundinnen und Kunden des Cinema-Pakets ohne Zusatzkosten freigeschaltet sind. Dadurch würde das Filmangebot nochmals ausgeweitet werden.

Classica sendet als 24-Stunden-Programm verschiedene Konzerte und Dokumentationen, auch Ballet-Aufführungen sind im Line-Up zu finden. Sowohl Kinowelt.TV als auch Classica waren bei Sky bis dato nur in SD zur Verfügung gestanden. Wofür Sky die frei werdenden Kapazitäten nutzen möchte, wurde nicht mitgeteilt.