Im Vorfeld der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hatte der NDR für den heutigen Dienstag eigentlich zwei Trielle angesetzt. Das Aufeinandertreffen des amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU mit SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold musste nun aber abgesagt werden, nachdem sich der jetzige Regierungschef mit dem Corona-Virus infiziert hat.

Daniel Günther bot alternativ eine Neuterminierung an, noch laufen aber die Gespräche, einen neuen Termin in der kommenden Woche zu finden. Allzu viel Zeit bleibt nicht, da bereits am 8. Mai gewählt wird. Ungeachtet dessen wird das für 18 Uhr geplante Triell mit den Spitzenkandidaten der kleineren Parteien aber stattfinden. Darin treten der amtierende Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP, AfD-Kandidat Jörg Nobis sowie Lars Harms vom SSW an. Moderiert wird die Sendung von Susanne Stichler und Stefan Böhnke. Zu sehen ist die Sendung im NDR regional in Schleswig-Holstein.