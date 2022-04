Ab dem 9. Juni wird in der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" in einer wiederkehrenden Rolle Kassandra Wedel in der Rolle der Neurochirurgin Dr. Alica Lipp zu sehen sein. Einen ersten Gastauftritt hatte es kürzlich bereits in einer Folge Anfang März gegeben. Nachdem sie zunächst für eine komplizierte und riskante OP als Spezialistin eingeflogen wird, wird ihr in der Serie eine Stelle als Oberärztin am Johannes-Thal-Klinikum angeboten.

"Es braucht mehr Taube diverse Charaktere im TV und meine Rolle ist ein Anfang dafür, denn auch Dr. Lipp wird es nicht allen recht machen können und kann nie für alle Gehörlosen stehen", sagt Kassandra Wedel, die u.a. auch schon für "Käthe und ich" und "Tatort: Totenstille" als Schauspielerin vor der Kamera stand und die zudem preisgekrönte Tänzerin ist.

ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann: "Es ist unser Anliegen, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen müssen auch in den fiktionalen Angeboten eine größere Rolle spielen. Daher freue ich mich sehr, dass wir Kassandra Wedel für die 'Jungen Ärzte' gewinnen konnten." Produziert wird die Serie von Saxonia Media.