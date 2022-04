am 28.04.2022 - 10:22 Uhr

Ab dem 4. Mai entsteht in Berlin und Umgebung die neueste Serien-Produktion für Warner TV Serie (das viele vielleicht noch besser unter dem alten Namen TNT Serie kennen). Im Mittelpunkt der sechsteiligen als "Crimedy" bezeichneten Serie "Boom Boom Bruno", die von Odeon Fiction produziert wird, steht - wie so häufig - ein ungleiches Polizisten-Duo.

Da ist zum einen der titelgebende Bruno, gespielt von Ben Becker und beschrieben als "echter Drecksack", der in alten Stereotypen festhängt: "In seiner Welt ist vieles einfach. Männer sind Männer. Frauen sind Frauen. Amerika die große Freiheit. Bruno sieht sich gern als amerikanischen Cop – isst im Diner, liebt seinen Bourbon und amüsiert sich im Stripclub", heißt es in der Beschreibung. Tatsächlich ist er aber kein US-Cop, sondern "nur" Polizist vor den Toren Berlins.

Als solcher bekommt er einen neuen Partner an seine Seite. Mark, gespielt von Vincent zur Linden, ist das genaue Gegenteil: Er steht auf Musicals, Make-Up und glitzernde Kleider - ist aber ungeoutet und unsicher. Während Mark Bruno nicht mag, sieht Bruno in Mark eine Art Schüler, dem er beibringen kann, ein richtiger Kerl zu sein. Doch als in Brunos Kiez eine Dragqueen tot aufgefunden wird, müssen beide gegen eigene Vorurteile und Widerstände von allen Seiten ankämpfen, um den Fall zu lösen.

Anke Greifeneder, Executive Producer & Redaktionsleitung Warner TV Serie: "‘Boom Boom Bruno‘ ist ein sexistischer, in Stereotypen denkender Polizist. ‚Mark‘ ein junger, verunsicherter, ungeouteter Kommissar. Da prallen Welten aufeinander und doch entwickelt sich zwischen ihnen ein seltsames Vater-Sohn-Verhältnis und die Erkenntnis, dass sich durch neue Erfahrungen und Begegnungen alte Weltbilder tatsächlich ändern können. Und wenn Bruno das kann, gibt das Hoffnung für alle. Diese Geschichte erzählen wir mit einem wirklichen Knaller-Team vor und hinter der Kamera als spannenden Kriminalfall mit schwarzem Humor, als Crimedy eben."

Kreiert wurde die Serie von Autorin Kerstin Sofie Laudascher und Regisseur Maurice Hübner. Kerstin Sofie Laudascher: "Eines Tages saß Bruno plötzlich neben mir mit Cowboyhut, prächtigem Schnauzer, Colt und fragte: 'Na Baby, wie wär‘s mit `nem Cocktail? Ich spendier‘ Dir `nen Schlüpferinspektor.' Seitdem bin ich ihn nicht mehr losgeworden. Umso mehr freue ich mich, dass Ben Becker sich nun seiner annimmt. Ich könnte mir keinen besseren Bruno vorstellen. Die häufigste Reaktion auf die Drehbücher war übrigens: Das hat eine Frau geschrieben? Ähm. Ja! Und das allein zeigt, offenbar brauchen wir Bruno ziemlich dringend."

Maurice Hübner: "'Boom Boom Bruno‘ ist wie ein dreckiger, laut kläffender Straßenköter. Fasziniert und ein bisschen eingeschüchtert habe ich mich gefragt: Will ich wirklich etwas mit diesem Ungetüm zu tun haben? Je näher ich ihm gekommen bin, umso mehr habe ich unter dem schmutzigen Fell erkannt, wie liebesbedürftig und voller Sehnsucht das alte Tier ist. So brachial, komisch und spannend die Geschichte ist, erzählt sie im Kern ganz nah und berührend von tiefster Menschlichkeit. Ja, wir brauchen Bruno! Er beweist, dass es nie zu spät ist, sich zu verändern und sich anderen zuzuwenden. Und dazu braucht es verdammt viel Mut."

Dem Cast gehören unter anderem auch Sabrina Ceesay, Franz Hartwig, Anton Rubtsov, Vlatka Alec, Pierre Sanoussi-Bliss an, Produzenten für Odeon Fiction sind Vitus Reinbold und Ann-Kathrin Eicher, Producer Julian Coromines. Als Executive Producer für Warner TV Serie fungieren Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat.