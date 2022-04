am 28.04.2022 - 10:21 Uhr

Das Erste wird eine weitere Krimireihe für seinen Donnerstagssendeplatz starten. Dieser spielt allerdings nicht im europäischen Ausland, sondern ähnlich wie "Der Usedom-Krimi", "Wolfsland" oder "Nord bei Nordwest" in der Bundesrepublik. Schauplatz wird Thüringen sein. Die Dreharbeiten für "Auge um Auge" (Arbeitstitel), das die Arbeit von Profilern in den Mittelpunkt stellt, dauern noch bis 18. Mai. Jan Kawig (Bernhard Conrad) und Annett Schuster (Kristin Suckow) sind in der Reihe ein Ermittler-Duo: Kawig wird als unkonventionell beschrieben, Schuster sei eine außergewöhnliche Kriminalpsychologin.

"Ein neuer Schauplatz, ein neues Team und eine spannende Geschichte für den 'DonnerstagsKrimi' im Ersten. Wir freuen uns, im Thüringer Wald und der schönen Stadt Erfurt gemeinsam mit dem MDR auf Verbrecherjagd gehen zu dürfen", sagt Christoph Pellander, der Redaktionsleiter der ARD-Degeto. Und Johanna Kraus, die beim MDR die Redaktion Fernsehfilm leitet, ergänzt: "Ich freue mich sehr über den Krimi-Zuwachs auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend, den der MDR mit der ARD Degeto seit Jahren bereits erfolgreich mit der Krimireihe 'Wolfsland' bestückt. Nun erzählen wir gemeinsam mit der Degeto einen Krimi mit anderem Lokalkolorit und einem Ermittlerpaar, bei dem Bernhard Conrad sogar einen gewissen Heimvorteil genießt, da er gebürtiger Thüringer ist."

Der Krimi sei ebenso atmosphärisch wie bildstark, findet Kraus. Anne-Kathrin Gummich, Berit Künnecke und Jing Xiang ergänzen das Team der in der Reihe ermittelnden.