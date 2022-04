Am Dienstag wurde in Hamburg der traditionsreiche "Jupiter Award" verliehen, mit dem herausragende fiktionale Produktionen und schauspielerische Leistungen gewürdigt werden sollen. Gleich dreifach freuen konnte man sich bei RTL+ und der Produktionsfirma Story House Pictures: Die Serie "Sisi" setzte sich in der Kategorie "Beste Serie TV&Streaming National" durch, zudem wurden Jannik Schümann und Dominique Devenport, die in der Serie als Franz und Sisi zu sehen sind, auch noch jeweils als bester Darsteller und beste Darstellerin im TV/Streaming-Bereich geehrt.

Der Preis für den besten Film aus dem Bereich TV&Streaming ging an das von Nils Willbrandt inszenierte ARD-Event "Ferdinand von Schirach: Feinde", bester Kinofilm wurde "Kaiserschmarrndrama". Als bester Schauspieler in einem Kinofilm wurde Otto Waalkes für seine Rolle in "Catweazle" ausgezeichnet, bei den Schauspielerinnen setzte sich Luna Wedler für ihre Rolle in "Je suis Karl" durch. Während all diese Preise durch eine Publikumsabstimmung vergeben wurden, gab es auch noch einen Sonderpreis der Jury, der an die Tragikomödie "Nebenan" unter der Regie von Daniel Brühl ging.

Abseits dessen wurden auch noch Preise für internationale Produktionen verliehen. Bei der Wahl des besten Kinofilms lag "Dune" vorn, bester TV/Streaming-Film wurde "Don't look up", der Preis für die beste internationale Serie ging an "The Flight Attendant" mit der aus "Big Bang Theory" bekannten Kaley Cuoco. Die Auszeichnung für den besten Darsteller International ging an Mads Mikkelsen aus "Der Rausch", für die beste Darstellerin an Jessica Chastain ("Scenes from a Marriage").