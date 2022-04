Mit rund elf und gut neun Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen war die von Endemol Shine Germany umgesetzte neue Vox-Primetime-Sendung "Mälzer und Henssler liefern ab" im vergangenen Herbst ein recht großer Erfolg. Nun steht fest, wann die dritte Folge des Formats ihren Weg ins lineare Programm finden wird. Vox wird sie am Sonntag, 22. Mai 2022 um 20:15 Uhr ausstrahlen. Sie läuft somit eine Woche nach dem Staffelfinale von "Grill den Henssler". Eine weitere Folge der Produktion soll dann im Herbst folgen, bestätigte Vox gegenüber DWDL.de.

Ein Vox-Flop bekommt derweil eine zweite Chance im Programm des kleinen Spartensenders Vox Up. Dieser zeigt Ende Mai die Serie "Gefährliche Nähe", die schon eine Zeit lang bei RTL+ zum Abruf bereit steht. "Gefährliche Nähe" erzählt die Geschichte von Hugo (Barnaby Metschurat), der vor zwei Jahren seine Frau verloren hat. Er will nun seinen Töchtern ein sicheres und sorgenfreies Leben ermöglichen. Nach der schwierigen Zeit, die die Familie zusammengeschweißt hat, scheint endlich Normalität eingekehrt zu sein: Laura hat ihren ersten Freund und auch die neunjährige Emma hat ihre Fröhlichkeit wiedergewonnen - nicht zuletzt dank ihrer besten Freundin Chrissie, mit der sie durch dick und dünn geht und die fast wie eine dritte Tochter für Hugo geworden ist. Doch all das droht sich zu ändern, als Chrissies Vater Marius nach acht Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, wo er wegen Mordes einsaß. Hinter der Serie steht Sony Pictures.

Als Vox die Serie im März in seiner Primetime zeigte, fielen die Quoten auf um die ein Prozent Marktanteil, weshalb die Produktion direkt wieder aus dem Programmablauf gestrichen wurde. Bei Vox Up werden alle sechs Episoden nun an einem Abend gezeigt – zwischen 20:15 und 1:55 Uhr. Die ganze Geschichte gibt es dort am Donnerstag, 26. Mai zu sehen. An dem Tag ist Christi Himmelfahrt.