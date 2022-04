Nicht weniger als die besten Momente aus den letzten 50 Jahren Bühnen-, Kino- und TV-Präsenz von Otto Waalkes will RTL demnächst an einem Samstagabend zeigen. Am 21. Mai – und somit parallel zum unter anderem im Ersten gezeigten Finale des DFB-Pokals – wird RTL zwischen 20:15 und 23 Uhr eine nach eigenen Angaben in "liebevoller Kleinarbeit" entstandene Clipshow namens "Otto total" senden. Darin führt der Ostfriese dann auch selbst durch seine besten Momente.

Allgemein nimmt Waalkes an besagtem Wochenende viel Platz im RTL-Programm ein, denn zwei "Otto"-Filme sind am Sonntagnachmittag geplant. "7 Zwerge – Männer allein im Wald" soll am 22. Mai ab 13:20 Uhr ausgestrahlt werden. Zwei Stunden später soll sich "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" anschließen.



Bestätigt ist obendrein auch, dass der Kölner Sender an Christi Himmelfahrt (26. Mai) zur Primetime auf ein weiteres Zockerspecial des Quizformats "Wer wird Millionär?" setzt. Das von Günther Jauch moderierte Ratespiel wird dann fast vier Stunden Sendezeit einnehmen und zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht laufen. Filmklassiker gibt's am Nachmittag dieses Feiertags; unter anderem "Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen", "Der Bomber" und "Vier Fäuste gegen Rio". Alle drei haben gemeinsam, dass sie mit Bud Spencer besetzt sind.