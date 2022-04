Ab dem 1. Mai wird Alexander Möhnle für den Fernsehsender von Bild arbeiten. Bisher stand er in Diensten des Senders Servus TV und verantwortete dort verschiedene Talksendungen, darunter auch den "Talk im Hangar-7" und die Formatentwicklung. Möhnle bringt obendrein langjährige Talkerfahrung mit, denn ehe er beim österreichischen Privatsender anheuerte, war er unter anderem Redaktionsleiter der SWR-Show "Talk am See". Sein Volontariat absolvierte der Journalist einst bei der Stuttgarter Presseunion, zu der unter anderem Sonntag Aktuell und die Stuttgarter Nachrichten gehören.

Bild TV-Chefredakteur Claus Stunz nannte den Neuzugang "einen der erfahrensten deutschen Talkredakteure". Er soll nun "die Relevanz und Meinungsstärke unserer Sendungen weiter ausbauen." Zuletzt hatte Bild TV in Sachen Talk eher einen Schritt zurück gemacht. Das einstige Aushängeschild "Viertel nach Acht" etwa lief live beim linearen Sender gar nicht mehr um Viertel nach Acht, sondern erst drei Stunden später. Um 20:15 Uhr ging die Sendung nur im Internet über die Bühne.

Dennoch sagt Strunz: "Der Talk ist bei Bild TV ein wichtiges Programmformat und eine Stimme, die auch in den sozialen Netzwerken wie YouTube viele Fans hat." In einem DWDL.de-Interview sprach Claus Strunz in Bezug auf "Viertel nach Acht" vor einigen Wochen davon, dass via YouTube und über die Bild-Online-Seite "häufig" mehr als eine Million Menschen pro Folge einschalten. Im TV gab Strunz für seinen Sender ein Quotenziel von 0,5 Prozent aus. "Dass wir das können, haben wir zuletzt mehrfach gezeigt".

Der 52 Jahre alte Möhnle wird künftig nicht nur "Viertel nach Acht" redaktionell leiten, sondern auch den sonntäglichen Polittalk "Die richtigen Fragen" mit Paul Ronzheimer oder Kai Weise als Moderator.