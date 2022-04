am 30.04.2022 - 09:57 Uhr

2016 erklärte die Komikerin Ilka Bessin den Abschied von der von ihr geschaffenen Kunstfigur Cindy aus Marzahn, die sie mehr als ein Jahrzehnt lang verkörpert hatte. In der Rolle der übergewichtigen Arbeitslosen mit der fragwürdigen Vorliebe für pinke Klamotten hatte sie große Erfolg gefeiert, sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen. 2009 bekam sie bei RTL eine eigene TV-Show, 2012 wurde sie als Cindy gar zur Assistentin von Markus Lanz in "Wetten, dass..?", ab 2013 stand sie dann in Diensten von Sat.1.

Doch Mitte 2016 erklärte sie dem "Spiegel" dann, künftig nur noch als sie selbst aufzutreten. "Man darf so eine Figur nicht totspielen. Wenn man sich elf Jahre lang Abend für Abend eine Perücke aufsetzt und einen pinkfarbenen Jogginganzug anzieht, muss man aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen: Boah, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen. So weit soll es nicht kommen." Stattdessen wollte sie auch ernstere Themen ansprechen, war für RTL etwa in "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" zu sehen.

Im vergangenen Jahr aber holte sie die rosa Klamotten dann nochmal raus - einmalig wie es damals zunächst hieß. Sie trat damals in der Show "RTL sagt Danke", mit denen den "Corona-Helden" gedankt werden sollte, wieder als Cindy auf. In der Sendung erklärte sie dann, dass sie nochmal für eine "Abschiedsshow" zurückkehren wolle. Doch statt eines einmaligen Events ist nun offenbar wieder ein regelmäßiges Format geplant.

So werden Mitte Mai zunächst vier Folgen der "Cindy aus Marzahn Show" aufgezeichnet, entsprechende Pläne bestätigte RTL auf DWDL-Anfrage. Darin trete sie "abwechselnd mit den Größen der Comedy-Branche auf, um mit ihnen zusammen Quatsch zu verbreiten", heißt es in der Beschreibung. Zudem gibt es einen Mix aus Studio-Aktionen und Einspielern, in denen sie u.a. Filmklassiker auf die Schippe nehmen oder lernen soll, wie man Social Media benutzt. Das Konzept ähnelt damit den klassischen Personality-Comedyshows wie es sie früher auch schon mit Cindy aus Marzahn gab. Als Gäste sind Paul Panzer, Sascha Grammel, Lisa Feller, Bülent Ceylan, Mario Barth und Abdelkarim angekündigt. Wann genau die Sendungen im Programm von RTL zu sehen sein werden, ist bislang noch unklar.