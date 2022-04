Man würde ja gemeinhin annehmen, dass das Programm zweier Sender in einer Sendergruppe irgendwie aufeinander abgestimmt wird, zumal dann, wenn sie wie Sat.1 und Sat.1 Gold auch noch namentlich der gleichen Familie angehören. Um so überraschender ist es, dass Sat.1 zwar seit nunmehr zwei Wochen seine Ermittler-Schiene ausgedehnt hat und ab 19 Uhr "K11 - Die neuen Fälle" zeigt, sich am Vorabendprogramm von Sat.1 Gold aber gar nichts geändert hat, weshalb es zu dieser Zeit nun zu einem direkten Duell mit "K11 - Kommissare im Einsatz" bei dem kleinen Ableger kommt.

Wobei "kleiner Ableger" aus Quotensicht zu dieser Zeit teils gar nicht mehr stimmt, zumindest nicht am vergangenen Freitag. Da fiel "K11 - Die neuen Fälle" in Sat.1 auf Zielgruppen-Marktanteile von zunächst 3,0 und dann 2,2 Prozent zurück. 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige erreichte Sat.1 ab 19:30 Uhr gerade mal noch. Und Sat.1 Gold? Kam um 19:41 Uhr mit einer alten "K11"-Folge ebenfalls auf eine Reichweite von 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen, dass der Marktanteil mit 1,9 Prozent etwas niedriger ausfiel, lag nur an der etwas späteren Startzeit und der damit einhergehenden Konkurrenz mit der "Tagesschau", die die TV-Nutzung allgemein steigen lässt. Immerhin: In Sachen Gesamt-Reichweite lag Sat.1 mit rund 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern klar vor Sat.1 Gold, wo insgesamt nur 440.000 Personen einschalteten.

Bei Sat.1 Gold blieben die "K11"-Kommissare dann ja auch in der Primetime im Einsatz, wo drei weitere Folgen Marktanteile zwischen 1,5 und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. Im Lauf des Abends steigen auch die Gesamt-Reichweiten auf zuletzt 530.000 für die Folge ab 21:09 Uhr, "Niedrig und Kuhnt" lockten danach sogar bis zu 570.000 Personen vor den Fernseher, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf bis zu 2,4 Prozent ansteigen ließ, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,7 Prozent erzielt. Danach übernahmen "Lenßen & Partner", was für weiter steigende Marktanteile sorgte. Kurz vor Mitternacht waren es schon 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und als danach wieder "K11" lief, wurde sogar die 4-Prozent-Marke übersprungen.

Für Sat.1 Gold war es mit Tagesmarktanteilen von 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen generell ein ziemlich guter Tag, unter den kleineren Sendern schafften nur ZDFinfo und Nitro höhere Marktanteile beim jungen Publikum. Nitro erzielte einen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort lief der True-Crime-Mix aus "Medical Detectives" und "The First 48 - Am Tatort mit US-Ermittlern" sehr gut. Zum Start in den Abend betrug der Zielgruppen-Marktanteil 2,3 Prozent, nach 21 Uhr waren es schon über drei, ab 23 Uhr über vier Prozent Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.