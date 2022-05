am 02.05.2022 - 12:58 Uhr

Gabriela Sperl wird in diesem Jahr mit dem Carl Laemmle Produzentenpreis geehrt. Die Verleihung findet am 12. Mai in Laemmles Geburtsstadt Laupheim statt. Mit dem Preis, der mit 40.000 Euro dotiert ist, soll die Filmemacherin für ihr bisheriges Lebenswerk geehrt werden. Sherry Hormann, langjährige Weggefährtin von Gabriela Sperl, wird die Laudatio auf die Preisträgerin halten

Sperl hatte sich vor fast 20 Jahren mit einer eigenen Produktionsfirma selbstständig gemacht und seither zahlreiche viel beachtete Filme gedreht, darunter "Stauffenberg", "Nicht alle waren Mörder", "Die Flucht" und "Tannbach". Zuletzt lief ihre Serie "ZERV - Zeit der Abrechnung" im Ersten.

Als erster eigenständiger deutscher Produzentenpreis zeichnet der Carl Laemmle Produzentenpreis jährlich das Lebenswerk einer herausragenden Produzentenpersönlichkeit aus und will zugleich generell die besondere Leistung der Produzentinnen und Produzenten im kreativen und wirtschaftlichen Prozess des Filmschaffens herausstellen. Ins Leben gerufen wurde der Preis 2017 anlässlich des 150. Geburtstags von Carl Laemmle, dem Filmpionier und Erfinders von Hollywood.