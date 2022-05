Am Mittwoch beginnt RTL mit der Ausstrahlung der Neuauflage von "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord. Aber auch darüber hinaus wird der 72-Jährige in diesem Jahr auf dem Bildschirm zu sehen sein. "Ich mache eine Sendung, die mit Musik zu tun hat und die im Herbst ausgestrahlt wird", sagte Wijnvoord gegenüber "Bild", ohne jedoch Details zu verraten.

Die liefert stattdessen das Blatt nach: Demnach wird Wijnvoord die Sendung "Schlager, mein Leben" präsentieren, in der "nächste Schlagerstar" gesucht werden soll, wie es heißt. "Wir planen eine weitere Show mit Harry, bestätigen aber noch keine Details aus dem Artikel", sagte RTL-Sprecher Claus Richter am Montag auf DWDL.de-Nachfrage. Anders als von "Bild" berichtet, soll die neue Sendung jedoch nicht beim Spartensender RTL Up ausgestrahlt werden, sondern im Programm von RTL.

Nun heißt es für Harry Wijnvoord allerdings zunächst einmal mehr "Der Preis ist heiß". Drei Folgen wurden vor wenigen Wochen mit ihm und Announcer Thorsten Schorn aufgezeichnet, die im Laufe des Jahres in der Primetime ausgestrahlt werden. Die zweite Ausgabe soll Anfang Juni folgen, dazu kommt für das Jahresende noch eine Weihnachtsfolge. Produziert wird die Neuauflage von UFA Show & Factual.

Neben der Kultshow will RTL im Laufe des Jahres noch weitere Klassiker neu auflegen. So arbeitet der Privatsender auch an der "100.000 Mark Show" mit Ulla Kock am Brink sowie dem "Turmspringen", für das RTL auf die Expertise von Stefan Raab setzt. Zudem soll auch der "große IQ-Test" auf den Bildschirm zurückkehren.