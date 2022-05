Mit "LOL: Last One Laughing" ist Amazon Prime Video ein echter Streaming-Hit gelungen, was man schon allein daran merkt, dass man sich im Freundeskreis tatsächlich über die einzelnen Folgen und Staffeln unterhalten kann - im Streaming-Zeitalter mit seiner überbordenden Inhalte-Flut ja längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Für Prime Video ist es nach eigenen Aussagen der meistgestreamte Titel überhaupt - genaue Zahlen bleibt Amazon aber schuldig. Das war auch diesmal nicht anders, als man für Staffel 3 nun wieder über einen neuen Abrufrekord jubilierte, der die beiden vorherigen Staffeln noch einmal übertrumpft habe.

Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass Amazon nun eine vierte Staffel bestätigt hat. Schon im November stellte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, im DWDL-Interview entsprechendes in Aussicht: "Eine vierte Staffel 'Last One Laughing' ist nur eine Frage des Wann, nicht des Ob - und 2022 hat auch zwölf Monate, da könnte es mehr als eine Staffel geben." Nun kommt die vierte Staffel also - aber nicht mehr in diesem Jahr. Online gestellt werden soll sie demnach erst im Frühjahr 2023.

Damit weicht Amazon auch vom bisherigen Ausstrahlungs-Rhythmus ab: Die erste Staffel hatte im April vergangenen Jahres Premiere gefeiert, eine zweite Staffel folgte dann im Oktober, Staffel 3 folgte dann wieder im April 2022. Eine Herbst-Staffel wird es demnach diesmal aber nicht geben. In der kommenden Staffel wolle man "noch eine Schippe drauf legen", verspricht Philip Pratt nun. "Wir freuen uns auf viele verrückte Überraschungen, die sich Michael Bully Herbig und das Team von Constantin Entertainment um Otto Steiner für die kommende vierte Staffel einfallen lassen - und natürlich auf zehn fantastische Teilnehmer:innen, die sich der Herausforderung nicht zu lachen stellen werden."

Am generellen Konzept wird sich freilich nichts ändern: Zehn Comedy- und Stand-up-Profis lassen sich in einen von zahlreichen Kameras überwachten Raum sperren und müssen versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst zu lachen. Wer zwei Mal lacht - wobei die Definition hier recht fließend ist - fliegt raus, wer übrig bleibt, gewinnt am Ende 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Host des Formats ist Michael Bully Herbig, produziert wird es von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner, Producerin ist Anna Franz. Es handelt sich um eine Adaption des japanischen Vorbilds "Hitoshi Matsumoto", das Prime Video auch noch in Mexiko, Australien, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada und Brasilien lokal umgesetzt hat.