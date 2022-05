Mit Bildern vom blauen Meer und fernen Ländern weckt das ZDF schon seit 1981 das Fernweh, ab dem 2. Juni zieht nun auch RTL nach: An diesem Datum wird die sechs Folgen umfassende erste Staffel von "Der Schiffsarzt" auf einen Schlag bei RTL+ veröffentlicht, später im Jahr ist dann noch die Free-TV-Ausstrahlung bei RTL geplant.

Im Mittelpunkt steht hier Moritz Otto als Schiffsarzt Dr. Eric Leonhard. Der ist eigentlich Notfallmediziner an Land, dessen Welt aber zerbricht, als seine hochschwangere Frau eines Tages spurlos verschwindet. Eines Tages taucht ein Foto von ihr an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auf, das offenkundig nach ihrem Verschwinden entstanden sein muss - also heuert er als Schiffsarzt an, um der Spur nachzugehen.

Soweit also das Mysterium und der rote Faden, der sich durch die gesamte Staffel zieht und der auch dafür sorgt, dass er sich der neue Schiffsarzt gegenüber der Crew unnahbar gibt, weil er nicht weiß, wem er trauen kann. Garniert wird das ganze aber natürlich von den alltäglichen Fällen von urlaubenden Gästen des Kreuzfahrtschiffs, derer er sich annimmt und sich dabei "auch für die menschlichen Schicksale interessiert", wie es in der Beschreibung heißt.

In weiteren Rollen sind Anna Puck als Kapitänin Henriette Mosbach, Frédéric Brossier als Barmann Joshua, Eva Löser als Krankenschwester Emma und Philipp Christopher als Sicherheitsoffizier Pablo Ruiz zu sehen. Die aus "Let's Dance" bestens bekannte Profitänzerin Ekaterina Leonova spielt die Tänzerin Darya Petrova und übernimmt damit erstmals eine Schauspielrolle.

Produziert wird die Serie von UFA Fiction. Executive Producer sind Markus Brunnemann und Brigitte Müller, die als Head-Autorin mit Unterstützung von Simon X. Rost auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Produzentin ist Dedina Dettmers, Producerin ist Debora Rosenthal. Regie führte Oliver Liliensiek. Seitens RTL Deutschland übernimmt Markus Böhlke die redaktionelle Verantwortung unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel. Gedreht wurde im vergangenen Herbst in Berlin, Spanien und auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" von TUI Cruises.