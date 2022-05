Sie ist eine der langlebigsten Serien des amerikanischen Fernsehens – und wird seit Ende Februar nach mehr als einem Jahrzehnt Pause fortgesetzt. NBC hatte eine 21. Staffel von "Law & Order", einst erfunden von Dick Wolf, bestellt. "'Law & Order' ist einfach eine der kultigsten Serien in der Fernsehgeschichte und die Idee, ihr Vermächtnis fortzuführen und mit Dick an einer ganz neuen Season zu arbeiten, ist berauschend", hatte NBC-Content-Chefin Susan Rovner im Vorjahr gesagt. "Law & Order", das in Deutschland lange Zeit seine TV-Premiere bei RTL feierte, kehrt mit den frischen Folgen nun auch hierzulande zurück, ist vorerst aber zunächst im Pay-TV beheimatet. Die Rechte an der 21. Staffel hält 13th Street, das ebenfalls zu NBCUniversal gehört.

Die insgesamt zehn neuen Episoden sollen dort ab dem 21. Juni immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere zu sehen sein – nach der Ausstrahlung stehen sie auch zum Abruf zur Verfügung. Sam Waterston als Jack McCoy und Anthony Anderson als Kevin Bernard sind in den frischen Episoden ebenso zu sehen wie Camryn Manheim als Kate Dixon, Jeffrey Donovan als Frank Cosgrove und Hugh Dancy als Nolan Price.

Zu Beginn der neuen Staffel untersuchen die Partner Bernard und Cosgrove den Mord an einem berüchtigten Entertainer. Später führt ein Streit über den Ausschluss eines Geständnisses zu einem Zerwürfnis im Büro des Staatsanwalts. Außerdem wird der Vorstandsvorsitzende eines großen Technologieunternehmens tot im Central Park aufgefunden.

Die Rückkehr von "Law & Order" mit frischen Folgen ins Programm ist 13th Street sogar einen Mega-Marathon wert. Ab dem 6. Juni wird der Sender alle 20 Staffeln und somit über 450 Folgen ausstrahlen. Um alles zu zeigen, räumt der Kanal zwei Wochen lang sein Programm komplett frei.