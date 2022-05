Dreieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass die zweite Serien-Adaption der Buchreihe "Roswell High" bei The CW das Licht der Welt erblickte, inzwischen steht "Roswell, New Mexico" dort kurz vor dem Start der vierten Staffel. Den Sprung ins deutsche Programm schaffte die Serie aber lange Zeit nicht. Nun nimmt sich Sixx der Serie aber doch noch an und wird die Serie beginnend mit Staffel 1 ab dem 24. Mai dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen.

In "Roswell, New Mexico" kehrt Liz Ortecho, gespielt von Jeanine Mason, als Tochter illegaler Einwanderer in ihre Heimat Roswell zurück, um dort eine schockierende Entdeckung zu machen: Ihr einstiger Schwarm aus Jugendzeiten - der heutige Polizist Max (Nathan Parsons) - ist ein Alien, der seine besonderen Fähigkeiten sein ganzes Leben lang geheim gehalten hat. Auch sie bewahrt sein Geheimnnis als sich die beiden wieder näher kommen und beginnen, mehr über seine Herkunft herauszufinden. Ein brutaler Angriff und die Entdeckung einer langjährigen Vertuschung durch die US-Regierung deuten dann aber auf eine deutlich größere Präsenz Außerirdischer auf der Erde hin.