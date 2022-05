Nach sieben Jahren Pause überraschte ProSieben im Sommer 2020 mit der Neuauflage des Formats "Beauty & The Nerd" - und feierte damit einen überraschenden Erfolg. Im Sommer 2021 ging es weiter, allerdings mit einem späteren Start, der dafür sorgte, dass sich die Staffel bis in den September zog - wenn der Donnerstags-Sendeplatz bereits allgemein wieder stärker umkämpft ist. Das tat dem Format nicht gut: Nachdem die Quoten ohnehin schon unter den Vorjahreswerten lagen, stürzten die letzten beiden Episoden völlig ab.

Trotzdem hält ProSieben auch in diesem Jahr an "Beauty & The Nerd" fest, schickt das Format wie 2020 aber bereits wieder Anfang Juni ins Rennen: Sechs neue Folgen sind ab dem 2. Juni donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. Darin suchen wieder acht Nerds und acht Beautys nach ihrem passenden Gegenpol. Die gegensätzlichen Paare treten darin in unterschiedlichen Herausforderungen gegeneinander an, für die jeweils Teamgeist gefragt ist. Wer sich als Paar durchsetzt, gewinnt nicht nur 50.000 Euro Preisgeld, sondern auch ein Umstyling für den "Nerd".

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von Endemol Shine Germany. Während die erste Folge als Premiere ProSieben vorbehalten bleibt, ist Folge 2 dann direkt im Anschluss auch für zahlende Kundschaft von Joyn Plus+ verfügbar. Dieser Vorlauf wird im weiteren Verlauf dann auch so beibehalten.