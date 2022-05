am 05.05.2022 - 09:45 Uhr

Die im Original "Leverage: Redemption" heißende Neuauflage von "Leverage" wird im Sommer auch im deutschen Free-TV laufen. Die Serie von IMDb TV, die hierzulande bereits bei RTL+ zum Abruf bereit steht, wird donnerstags zur besten Sendezeit bei Nitro eingeplant. Los geht es mit drei frischen Episoden am Stück am 2. Juni um 20:15 Uhr. Insgesamt wird der Männersender an diesem Abend fast sechs Programmstunden mit dem Format füllen, denn ab kurz nach 23 Uhr werden die drei gerade schon einmal gezeigten Episoden direkt wiederholt.

Gina Bellman, Christian Kane, Beth Riesgraf und Aleyse Shannon spielen in "Leverage 2.0", wie die Serie hierzulande heißen wird, tragende Rollen. Eine zweite Staffel ist übrigens schon fix. Sie wurde im Dezember 2021 in den USA bestellt, hat aber noch keinen Starttermin. Die erste Staffel der Neuauflage besteht aus 16 Folgen, die im Mutterland in zwei Achterpacks veröffentlicht wurden.

Neu bei Nitro wird Ende Mai auch eine immer am Sonntagnachmittag gezeigte Produktion aus Australien sein. Die "Motor Mythbusters" sind dann um 16:40 Uhr im Programm vertreten. Bisi Ezerioha, Tory Belleci und Faye Hadley testen in dem Format verschiedene Dinge, die allesamt etwas mit Motoren zu tun haben.