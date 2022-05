am 05.05.2022 - 14:33 Uhr

Wenn Queen Elizabeth II. am 2. Juni ihr 70. Thronjubiläum feiern wird, dann wird sich das im RTL-Programm umfassend widerspiegeln - in Form eines royalen Thementags, der schon um 10:00 Uhr vormittags beginnt. Los geht es zunächst mit der Dokumentation "Elizabeth II. - Privat, wie nie zuvor", in der Mitglieder der Königsfamilie, Freunde und Weggefährten der Queen zu Wort kommen.

Im Anschluss geht es um 11:00 Uhr weiter mit einem "Exclusiv Spezial: Ein Leben für die Krone - Das Queen-Jubiläum", in dem die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" zu sehen sein wird. Moderatorin Frauke Ludowig berichtet aus dem Kölner Studio und ordnet die Geschehnisse mit dem aus London zugeschalteten Adelsexperten Michael Begasse ein. Zu sehen gibt es die Parade ab 11:30 Uhr übrigens auch im Ersten.

Bei RTL wird der Schwerpunkt indes auch bei "Punkt 12" auf dem Thronjubiläum liegen. Und auch danach steht die Queen weiter im Mittelpunkt: So zeigt RTL um 15:00 Uhr die Dokumentation "Elizabeth & Margaret: Gefangen zwischen Liebe und Pflicht" über die Beziehung der beiden Schwestern. Danach ist vorerst Schluss mit dem Schwerpunkt-Programm, ehe es um 20:15 Uhr mit der eigenproduzierten Dokumentation "Elizabeth II.- Ein Leben zwischen Herz und Krone" weitergeht. Frauke Ludowig führt darin durch das Leben der britischen Königin. Um 22:05 Uhr folgt abschließend noch die Dokumentation "Zerbrechen jetzt die Windsors? Insider packen aus" über royale Skandale.

Darüber hinaus hat RTL angekündigt, dass auch der Streamingdienst RTL+ den Thementag mit zahlreichen exklusiven Dokumentationen begleiten wird. Dazu gehören "Prinz Harry - Dianas Sohn zwischen Liebe, Pflicht und Freiheit", "Herzogin Kate: Glanz & Güte für die Krone", "Prinz Charles - Für Wales, die Krone und das ewige Erbe", "Elizabeth II. - Eine Windsor der Superlative" und "The Queen Anthology". Abrufbar sind diese ab dem 2. Juni.