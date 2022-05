Nach "Bergdoktor" Hans Sigl tritt Günther Jauch demnächst gegen das nächste ZDF-Gesicht an: Am Montag, den 30. Mai zeigt RTL die erste Folge von "Jauch gegen Lichter" - der Quiz-Moderator bekommt es in dem Nachfolge-Format von "5 gegen Jauch" diesmal also mit Horst Lichter zu tun, der seit Jahren mit der ZDF-Show "Bares für Jahres" große Quoten-Erfolge feiert.

Bei seinem Ausflug in die Quiz-Welt kommt Horst Lichter allerdings nicht allein, sondern hat vier selbst ausgewählte Vertraute mit dabei, die sich in bestimmten Wissensgebieten bestens auskennen. Günther Jauch und seine Gegner spielen für das Studiopublikum - ähnlich wie in der ARD-Show "Wer weiß denn sowas?" für jeweils eine Tribünenhälfte. Das Preisgeld beträgt 50.000 Euro.



Produziert wird "Jauch gegen Lichter" von i&u TV, die Moderation übernimmt erneut Oliver Pocher. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Günther Jauch an zwei Abenden mit Hans Sigl duelliert. Im Schnitt schalteten damals rund 2,7 Menschen ein und in der Zielgruppe lag der Marktanteil in beiden Wochen bei jemals knapp unter zehn Prozent - ein druchschlagender Erfolg war das Quiz somit also nicht.

Erinnerungen an "kultige RTL-Momente"

Neben "Jauch gegen Lichter" hat RTL derweil auch noch eine neue Sendung für den Samstagabend in Aussicht gestellt, in der sich der Privatsender mit sich selbst beschäftigt. So gibt es am 28. Mai ab 20:15 Uhr ein gut dreistündiges Special mit dem Titel "Unvergessen - Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten" zu sehen