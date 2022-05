Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Sonntagabend eine Fernsehansprache halten. Einen entsprechenden "Bild"-Bericht bestätigte eine Regierungssprecherin. In der Rede soll es um den Krieg gegen die Ukraine und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren gehen, hieß es.

Der Kanzler habe sich zu der Ansprache entschieden, weil es sich um einen besonderen Jahrestag handle. Zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, befänden sich nun im Krieg. Dies sei ein "sehr bedrückender Moment". Dabei stehe der 8. Mai eigentlich für ein "Nie wieder", sagte die Sprecherin Medienberichten zufolge.

Es ist schon das zweite Mal, dass sich Scholz in seiner kurzen Amtszeit - abgesehen von der jährlichen Neujahrsansprache - direkt an das Volk wendet. Bereits am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine, hatte der SPD-Politiker eine Fernsehansprache gehalten.

Ausgestrahlt wird die Fernsehansprache bei ARD und ZDF. Wann genau sie im Ersten läuft, ist bislang noch nicht bekannt. Das ZDF wird die Ansprache um 19:30 Uhr und damit im Anschluss an die halbstündigen "heute"-Nachrichten ausstrahlen, wie ein Sendersprecher am Freitag gegenüber DWDL.de bestätigte. Auch RTL und ntv werden die Ansprache senden; beim Nachrichtensender spricht der Kanzler ab 19 Uhr. RTL wird die Scholz-Rede innerhalb einer verlängerten "RTL Aktuell"-Ausgabe senden.