am 09.05.2022 - 11:45 Uhr

Martin Motzkau wird ab kommender Woche in der multimedialen Chefredaktion des SWR arbeiten und als Redakteur für Digitales besonders mit der zweiten Chefredakteurin Marieke Reimann zusammenarbeiten. Zu den Schwerpunkten des 37 Jahre alten SWR-Neuzugangs sollen Funnel-Management, Reichweiten-Analysen und die digitale Formatentwicklung gehören. Bei allem soll Motzkau mit der Medienforschung und dem Innovationslab SWR X Lab zusammenarbeiten.

"Mit Martin Motzkau gewinnen wir einen Experten, der durch hervorragende journalistische Arbeit besticht und weiß, wie man lineare Prozesse in zukunftsfähige Digitalkonzepte umstrukturiert. Motzkau verfügt über exzellente Social-Media-Kompetenz und hat schon in der Vergangenheit erfolgreich und mit viel Leidenschaft multimediale Formate entwickelt", sagt Reimann. Motzkau soll die Chefredaktion zudem in Arbeitsgruppen vertreten.

Bisher stand Motzkau in den Diensten des NDR: Neun Jahre lang war er dort für ARD-aktuell, NDR Info und weitere Redaktionen tätig, auch dort lag sein Schwerpunkt schon im Digitalen, besonderes bei Social Media. In diesem Bereich gibt er seit zwei Jahren auch Seminare an der ARD.ZDF Medienakademie.