Wie aus einer anderen Zeit wirken die Quoten, die RTL noch vor gut zehn Jahren mit Christian Rach als "Restauranttester" verzeichnete. In der Hochphase schalteten damals mehr als sieben Millionen Menschen ein, um die Dokusoap zu sehen. Die Neuauflagen mit Steffen Henssler, später aber auch kurzzeitig mit Rach selbst, konnten in solche Sphären zwar nicht mehr vordringen, waren aber - vor allem gemessen am heutigen Senderschnitt von RTL - durchaus ebenfalls noch erfolgreich. Und so verwundert es nicht, dass die Kölner in ihrem Bestreben, alte Formate neu aufzulegen, auch die Gastro-Doku wieder zurück auf den Bildschirm bringen wollen.

Ab Juni wird Warner Bros. ITVP für RTL neue Folgen produzieren - diesmal mit dem 2-Sterne-Koch Tim Raue als "Restauranttester". "Gastronomie kann unendlich viel Freude bringen. Und kann verdammt frustrierend sein, wenn der Laden einfach nicht läuft", so Raue. "Ich habe in meinem Leben unzählige Restaurants erfolgreich geführt, aber eben auch einige wieder schließen müssen. Nach fast 30 Jahren in der Branche weiß ich, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss und wann und welches neue Konzept sinnvoll ist."

Unterstützung bekommt Raue von seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina, die als ehemalige Chefredakteurin von "Rolling Pin", einem Fachmagazin für Gastronomie und Hotellierie, ebenfalls einen geschulten Blick mitbringt. "Mit dem Projekt 'Der Restauranttester' können meine Frau Katharina und ich unsere Expertise bündeln und gemeinsam mit den Restaurants eine Identität erarbeiten, die das Team mit Überzeugung und - hoffentlich - nachhaltig erfolgreich umsetzen kann", sagt Tim Raue über das Format.

Die Redaktion der Sendung liegt bei Malte Kruber und Pierre N'Goma unter der Bereichsleitung von Markus Küttner. Wann genau die neuen "Restauranttester"-Folgen an den Start gehen werden, ist noch nicht bekannt. Die bislang letzte Staffel mit Christian Rach lief vor fünf Jahren.