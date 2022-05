"Wir waren über die Vielzahl fantastischer Einreichungen wirklich überrascht. Insgesamt über 80 Vorschläge in den verschiedenen Kategorien haben uns erreicht. Das zeigt, dass der Preis gut bei der Branche ankommt", sagt Rolf Hellgardt, Geschäftsführer von Prime Productions und Vorsitzender des Gremiums der neuen Preisverleihung mit der die Sektion Unterhaltung der Produzentenallianz mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die non-fiktionale Unterhaltung erzielen will. Insbesondere der Wert von gelungenen Format-Adaptionen gehe oftmals unter, bemängeln die Initiatoren des Projekts.

Es sind insgesamt drei Auszeichnungen die am 2. Juni im Rahmen einer abendlichen Happy Hour in Köln verliehen werden. Während über den Preis in der Kategorie Best Young Talent die Jury entscheidet, liegen die Entscheidungen in den beiden Kategorien Best Adaption und Best Development in den Händen der Mitglieder der Produzentenallianz. Aus den Einreichungen wurden dafür nun zunächst je fünf Nominierungen ausgesprochen, die damit zur Wahl stehen.

Best Adaptation

"99 – Eine:r schlägt sie alle!"

Produktionsunternehmen: Fabiola für Sat.1

Produktionsunternehmen: Fabiola "Besonders verliebt!"

Produktionsunternehmen: filmpool entertainment für Sat.1

Produktionsunternehmen: filmpool entertainment "First Dates Hotel / Staffel 2"

Produktionsunternehmen: Warner Bros. International Television Production Deutschland für Vox

Produktionsunternehmen: Warner Bros. International Television Production Deutschland "LOL – Last One Laughing / Staffel 1"

Produktionsunternehmen: Constantin Entertainment für Prime Video

Produktionsunternehmen: Constantin Entertainment "Queer Eye Germany"

Produktionsunternehmen: ITV Studios Germany für Netflix

Best Development

"Chez Krömer"

Produktionsunternehmen: probono Fernsehproduktion für RBB/ARD

Produktionsunternehmen: probono Fernsehproduktion für RBB/ARD "Die Carolin Kebekus Show"

Produktionsunternehmen: btf – bildundtonfabrik für WDR/ARD

Produktionsunternehmen: btf – bildundtonfabrik "MaiThink X – Die Show"

Produktionsunternehmen: btf – bildundtonfabrik für ZDFneo

Produktionsunternehmen: btf – bildundtonfabrik "Wer stiehlt mir die Show?"

Produktionsunternehmen: Florida Entertainment für ProSieben

Produktionsunternehmen: Florida Entertainment "ZDF Magazin Royale"

Produktionsunternehmen: Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE für ZDF

Während die Nominierungen in der Kategorie "Best Development" bereits bei Grimme-Preis und Deutschem Fernsehpreis im Rennen waren bzw. sind, sind - wie beabsichtigt - die Nominierungen in der Kategorie "Best Adaption" teils überraschend. Nach Produktionsunternehmen betrachtet, erhält die btf als einziges Produktionshaus gleich zwei Nominierungen. Nach Auftraggebern betrachtet, kommen Sat.1, die ARD und die ZDF-Familie auf jeweils zwei Nominierungen.

Diese Vorauswahl wurde getroffen vom Gremium des Deutschen Entertainment Award, neben Rolf Hellgardt gehören dazu Ute Biernat (UFA Show & Factual), Martin Danisch (Geschäftsführer Turbokultur), Jana Döhlinger (btf – bildundtonfabrik), Nina Etspüler (Leonine Studios), Stefanie Jasperneite (Kimmig Entertainment), Nikola Kohl (south&browse), Axel Kühn (Tresor TV), Pascal Saint-Marc (Florida Entertainment) sowie Susen Schadwinkel (Constantin Entertainment).

In den kommenden Tagen können jetzt die Mitglieder der Sektion Unterhaltung der Produzentenallianz abstimmen. Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner dann am 2. Juni im Rahmen der Entertainment Happy Hour. Zu den Sponsoren des Deutschen Entertainment Awards gehören u.a. Banijay Germany, Fame on Me, MMC Film & TV Studios Cologne, UFA Show & Factual sowie das Medienmagazin DWDL.de.