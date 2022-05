am 10.05.2022 - 10:49 Uhr

Seit Monaten wird hinter den Kulissen an der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr gearbeitet - keine leichte Aufgabe, schon alleine personell. Der Rahmen für die mediengattungsübergreifende Aufstellung wurde nun schon mal geschaffen und umfasst nicht weniger als 14 Chefredakteurinnen und -redakteure aus fünf Bereichen, die gemeinsam den "Zusammenhalt fördern und organisieren" sollen. Sie alle treten ihre neuen Aufgaben ab sofort an und berichten an RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter.

© RTL / Guido Rottmann Florian Gless

Doch wie genau soll das Führungsteam aussehen? Konkret entsteht innerhalb von RTL Deutschland künftig etwa eine Chefredaktion Reportage, Dokumentation & Investigativ, die neben Gregor Peter Schmitz auch aus Stephanie McClain, Lotte Lang und Michael Wulf besteht. Unter der Führung von Stephanie McClain soll die Marke "Stern TV" weiter ausgebaut werden, Michael Wulf und Lotte Lang wiederum verantworten und entwickeln sowohl für die Primetime bei RTL als auch für Streaming und weitere Angebote der Gruppe Themen und Formate aus den Bereichen Factual Entertainment, Dokumentation, Reportage, Spezials sowie investigative Formate.

Die Chefredaktion Nachrichten & Gesellschaft mit tagesaktuellen Newsformaten sowie den Digitalangeboten wie "RTL.de", "Stern.de" oder "ntv.de" übernehmen derweil Jutta Bielig-Wonka, Gerhard Kohlenbach und Wolf-Ulrich Schüler. Sonja Schwetje und Horst von Buttlar wiederum leiten die Chefredaktion ntv, Wirtschaft & Wissen, wobei Schwetje unverändert Chefredakteurin des Nachrichtensenders bleibt.

Die Chefredaktion Leute & Leben übernehmen Doris Brückner, Brigitte Huber und Martin Gradl, der zusätzlich stellvertretender Geschäftsführer von RTL News bleibt. Zu ihrem Bereich gehören TV-Magazine wie "Punkt 6", "Punkt 12", "Explosiv", "Exclusiv" und "Prominent", aber auch "Gala", "Brigitte", "Barbara" und "Guido". In dieser Chefredaktion liegt zudem die Verantwortung für die Ressorts VIP und Life. Christina Gath und Jan Spielhagen leiten derweil die Chefredaktion Wohnen & Genuss, die unter anderem "Schöner Wohnen" und "Guidos Deko-Queen", aber auch die Blueberry Foodstudios umfasst. Die Redaktionen der Deutschen Medienmanufaktur mit "Landlust" und "Living at Home", aber auch von "11 Freunde" bleiben unverändert.

© RTL Deutschland / Frank Beer Stephan Schmitter

RTL News verweist auf 1.500 Journalistinnen und Journalisten, die für die zahlreichen Marken arbeiten. "Und weitere Talente sind uns herzlich willkommen", betont Schmitter. Erklärtes Ziel ist es, mit unabhängigem Journalismus weiter zu wachsen und das Angebot auszubauen, etwa im investigativen Bereich. Keine einfache Aufgabe, erst recht vor dem Hintergrund unterschiedlicher Standorte.