Inklusion wird im deutschen Fernsehen in diesen Wochen und Monaten sichtbarer – Vox geht hier unter anderem voran. Vom Sender kommt etwa ein Inklusionsfilm über eine besondere Basketballmannschaft. "Weil wir Champions sind", bei RTL+ schon veröffentlicht, wird übernächste Woche im TV laufen. Für den kommenden Herbst hat der Privatsender nun ein neues Fernsehprojekt mit Tim Mälzer ("Kitchen Impossible") angekündigt. In dem Format, das auf den Namen "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" hört, sollen 13 Menschen mit Down-Syndrom einen Monat lang in einem Anfang Mai eröffneten Restaurant möglichst selbstständig in den Bereichen Service und Küche arbeiten.

"Was mich ganz persönlich an diesem Projekt reizt: Wir versuchen hier etwas auf die Beine zu stellen, was es so noch nie gegeben hat und hoffentlich über die Sendung hinaus eine Wirkung auf den Arbeitsmarkt und den Umgang mit Menschen mit Behinderung haben wird", sagt Tim Mälzer. Unterstützt wird das Projekt zudem von Schauspieler André Dietz, den viele Zuschauerinnen und Zuschauer noch als "Ingo" aus "Alles was zählt" kennen dürften. Dietz ist Vater einer Tochter, die mit dem Angelman-Syndrom zur Welt kam.

Die 13 Teilnehmenden am neuen Vox-Format wurden von einer Diakonie-Einrichtung, die seit über 15 Jahren Menschen mit Behinderungen für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert, auf ihre Arbeit in der Gastronomie vorbereitet. "In den vergangenen zwei Monaten konnte ich erleben, wie jeder aus dem Team an den Herausforderungen des Projekts gewachsen ist und seinen ganz eigenen Platz in der Crew zwischen Kochen und Service gefunden hat", berichtet Dietz.

Produktionsfirma hinter der dreiteiligen ersten Staffel des Vox-Neustarts ist das Kölner Unternehmen Vitamedia Film, das 2019 für VOX schon die Dokumentation "Ich bin besonders – Mein Leben mit Down-Syndrom" umsetzte. Aus diesem Hause kamen aber auch Dokus zu anderen Themen, etwa rund um Musik oder "Die Macht von Social Media".