am 10.05.2022 - 11:59 Uhr

Zwei Primetime- und vier Vorabendfolgen von "Das große Deutschland-Quiz" mit der unter anderem von WDR2 bekannten Moderatorin Sabine Heinrich hat das Zweite Deutsche Fernsehen bis dato ausgestrahlt. Insbesondere die bei der zweiten 20:15-Uhr-Folge erreichten zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürften den Verantwortlichen Lust auf mehr gemacht haben. Nun ist Nachschub angekündigt. Fand die bisher letzte Folge im zurückliegenden September den Weg ins ZDF-Programm, geht es mit einer weiteren Ausgabe nun im Juni weiter.

Am Samstag, 18. Juni 2022, spielen acht Prominente zur besten Sendezeit wieder für einen guten Zweck. In der Produktion von Bavaria Entertainment geht es darum, sich Fragen rund um Deutschland zu stellen. Deshalb bezeichnen Sender und Produktion das Format auch als "Spiel für unser Land". Die Fragen und "verblüffenden Antwortmöglichkeiten" (wie das ZDF sie nennt) werden mit Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen inszeniert – so soll möglichst abwechslungsreiche Unterhaltung geboten werden.

Die Gewinnsumme spenden die Sieger an eine oder mehrere karitative Einrichtungen und Organisationen. Welche Prominenten in der Juni-Ausgabe mitmischen, ist derweil noch nicht bekannt. Insgesamt werden im Juni übrigens drei Episoden des ZDF-Formats aufgezeichnet, die Ausstrahlungstermine für die Episoden zwei und drei dieses Jahres sind noch offen.