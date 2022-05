Die aus Amerika kommende Neuauflage von "Queer as Folk" wird in nicht allzu ferner Zukunft ihren Weg nach Deutschland finden. Die Rechte gesichert hat sich der Streamingdienst Starzplay. Acht Folgen sind vorab schon ab dem 1. Juli in Großbritanninen verfügbar, in Deutschland und weiteren Länden starten sie am 31. Juli. Dann werden pro Woche zwei Episoden veröffentlicht.

Stephen Dunn ist für die Neuauflage verantwortlich, die unter dem Dach von UCP, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, umgesetzt wird. "Das originale 'Queer as Folk' war im Fernsehbereich wirklich bahnbrechend, und dieser innovative Geist passt perfekt zum Starzplay-Programm", sagt Jeff Cooke, Senior Vice President of Programming, International Networks mit Blick auf die "mutigen, einzigartigen und komplexen Geschichten."

Devin Way, Fin Argus, Jesse James Keitel, Johnny Sibilly sowie Ryan O’Connell (auch Autor und Executive Producer) wirken in der Serie mit. Dunn ist Schöpfer, Autor und Executive Producer der Serie und führte zudem bei der Pilotfolge und weiteren Episoden Regie. Jaclyn Moore fungiert an seiner Seite als ausführende Produzentin und Autorin der Serie, die in den USA für Peacock entsteht. Der Schöpfer der britischen Originalserie, Russell T Davies, ist neben Weiteren ebenfalls Executive Producer. Das Original lief einst übrigens von 2000 bis 2005 in fünf Staffeln. In Deutschland war es zunächst bei ProSieben und dann beim längst wieder verschwundenen Sender Timm zu sehen.