Die deutsche Jury beim anstehenden Eurovision Song Contest verändert sich nochmals. Michelle, Max Giesinger, Tokunbo und Christian Brost bleiben in dem Gremium, Felicia Lu muss die Jury aber wenige Tage vor dem Musikwettbewerb verlassen. Der Grund: Lu hatte bereits im Februar ihre persönlichen Favoritinnen und Favoriten des diesjährigen Wettbewerbs veröffentlicht. Das verstößt aber gegen das von der European Broadcasting Union verfasste Regelwerk. Der NDR sah sich deshalb "gezwungen", Lu aus der Jury auszuschließen.

Ein Ersatz ist schon gefunden. Die Wahl fiel hier auf Jessica "Jess" Schöne, die unter anderem als Moderatorin von "Kika Live" Bekanntheit erlangte. Schöne berichtet inzwischen unter anderem vom "Junior ESC". "Da ich größtenteils im Saarland aufgewachsen bin, habe ich als Kind den 'Eurovision Song Contest' immer mit "unserer" Nicole und "Ein bisschen Frieden" verbunden. Da war und ist man einfach stolz drauf gewesen", sagt das neue Jurymitglied in einem am Dienstagmittag veröffentlichten Statement. "Es ist mir wirklich eine große Ehre, jetzt neben den ganzen Musikprofis in der deutschen Jury sitzen zu dürfen und meinen Blickwinkel mit einbringen zu können."



Die nationalen Jurys sowie die Zuschauenden aller Teilnehmerländer können zweimal abstimmen: einmal beim ersten oder zweiten ESC-Halbfinale - Deutschland ist per Los für das zweite ausgewählt -, sowie einmal beim Finale. Die Jurys bewerten jedoch nicht die Auftritte während der ESC-Live-Sendungen, sondern die jeweils zweite Generalprobe am Abend davor. Das Publikums-Voting und das Jury-Voting haben in den Shows gleich viel Gewicht.