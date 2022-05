Bei der digitalen Mitgliederversammlung der Sektion Entertainment der Produzentenallianz wurde in dieser Woche Andrea Schönhuber-Majewski einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie war bislang bereits Vize-Vorsitzende, ihr neuer Stellvertreter ist nun Stefan Oelze. Die Neuwahl war nötig geworden, weil Markus Schäfer den Posten aufgab, nachdem er nun an der Spitze von ZDF Studios steht. Andrea Schönhuber-Majewski war viele Jahre lang Geschäftsführerin von Imago TV, das sie Ende des Jahres aber verließ und nun geschäftsführende Gesellschafterin der MoveMe GmbH ist. Stefan Oelze führt die Rosebank AG, zu der die Produktionsfirmen Seapoint, Bantry Bay, Brot & Butter Entertainment und Dreamtool Entertainment gehören.

Andrea Schönhuber-Majewski: "Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen der Sektionsmitglieder und auf die Arbeit mit und in unserem neu zusammengesetzten Sektionsvorstand. Im Namen des neuen Vorstands möchte ich mich bei meinem Vorgänger Dr. Markus Schäfer herzlich bedanken. Er hat wichtige Themen wie Arbeitsschutz in der Pandemie, Qualifikation und Nachwuchs, Auftragsdefinition des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks sowie ganz besonders die Gespräche mit privaten Sendern unermüdlich vorangetrieben. Daran möchte ich anknüpfen und gerade die Nachwuchsproblematik sowie das Thema Frauen in Spitzenpositionen weiter voranbringen. Einen spannenderen Zeitpunkt als jetzt, zu dem sich für Produzent:innen, Sendern und Plattformen viele neue Möglichkeiten in einem sehr dynamischen Marktumfeld ergeben, könnte ich mir kaum vorstellen, um meine neues Amt anzutreten."