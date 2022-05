am 12.05.2022 - 09:44 Uhr

Nach einem halben Jahr Pause wird sich Frank Rosin im Juni wieder um die Rettung von Restaurants kümmern. Kabel Eins hat jetzt neue Folgen von "Rosins Restaurants" angekündigt, die ab dem 2. Juni jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Produziert wird das Format von Redseven Entertainment.

Perspektivisch wird es Rosin übrigens mit neuer Konkurrenz zu tun: Erst vor wenigen Tagen hatte RTL eine Neuauflage von "Der Restauranttester" in Aussicht gestellt. In Kürze sollen die Dreharbeiten für neue Folgen des Formats beginnen, in dessen Mittelpunkt erstmals der Sternekoch Tim Raue stehen wird (DWDL.de berichtete). Bekannt wurde die Sendung einst durch Christian Rach, später war auch Steffen Henssler kurzzeitig als "Restauranttester" im Einsatz.

Für Rosin beginnt die neue Staffel indes mit einer ganz persönlichen Rettungsaktion, denn der "Glückauf-Grill" in seiner Heimatstadt Dorsten, den seine Mutter Marlies Rosin vor etwa 40 Jahren eröffnet hatte, soll wiederbelebt und kernsaniert werden. Nachdem Marlies Rosin die Kultbude an eine Mitarbeiterin abgegeben hatte, ging es bergab - bis der Imbiss 2021 schließlich ganz schließen musste.

Neue Impulse kann jedoch nicht nur der Imbiss gebrauchen, sondern auch "Rosins Restaurants" selbst: Im vorigen Herbst verzeichnete das Format teils kaum noch mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Der durchschnittliche Marktanteil lag damals bei nur rund 4,3 Prozent in der Zielgruppe.