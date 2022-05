Zahlreiche Zeitzonen bereiten Sat.1-Chef Daniel Rosemann derzeit Kopfzerbrechen - doch besonders groß ist die Not am Vorabend, wo der Privatsender nach diversen Spielshow-Flops derzeit wieder dazu übergegangen ist, ausschließlich auf Ermittler-Dokus zu setzen. Erfolgreich ist auch diese Strategie nicht: An schlechten Tagen erreicht "K11" nach 19 Uhr kaum höhere Marktanteile als die zeitgleich ausgestrahlten Wiederholungen beim Spartensender Sat.1 Gold.

Richten soll es daher ab Ende Juli eine neue, von Constantin Entertainment produzierte Kochshow mit dem Titel "Doppelt kocht besser", wie Rosemann jetzt im DWDL.de-Interview ankündigte. "Wobei Kochshow nicht ganz den Kern trifft. Das Prinzip ist aber immer: Jemand, der oder die nicht kochen kann, wird von seiner besser kochenden Hälfte übers Ohr angeleitet - und das geht oft herrlich schief." Das Format sei letztlich "die erste Kochshow für Leute, die nicht kochen können".

Bei der Sendung handelt es sich um eine Adaption des internationalen Hits "My Wife Rules". Die Moderation der deutschen Version übernimmt Alexander Kumptner, der unter anderem von "The Taste" bekannt ist und zuletzt auch für die Primetime-Show "Kühlschrank öffne Dich" vor der Kamera stand. Eine Kochshow um 19:00 Uhr zu starten, ist indes nicht ohne Risiko, immerhin muss sich das neue Format gegen "Das perfekte Dinner" behaupten, das Vox zuletzt wieder steigende Quoten am Vorabend bescherte. Dazu kommt, dass Sat.1 vor über fünf Jahren auf diesem Sendeplatz schon einmal den "Kampf der Köche" ins Rennen schickte, das Experiment aber schon nach drei Wochen vorzeitig beendete.

Hoffnungen legt Sat.1-Chef Daniel Rosemann weiterhin in Jörg Pilawa, der nach seinem schwachen Einstand nun zur Abwechslung kein neues Quiz moderieren soll, sondern ein Format mit dem Arbeitstitel "Zurück in die Schule". "Wir schicken Deutschland auf anarchische Art und Weise zurück in die Schule, wollen aber nicht auf furchtbar schlaue Kinder gucken, sondern machen Kinder zu Lehrern und Prominente zu Schülern", so Rosemann über die Sendung, die im Sommer starten wird. Zudem möchte Sat.1 mit Jörg Pilawa einen alljährlichen Jahresrückblick etablieren.