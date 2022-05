am 12.05.2022 - 18:15 Uhr

Kabel Eins will offenbar sonntags im Vorabend verstärkt auf Eigenproduktionen setzen. Bei der Seven.One-Präsentation in Hamburg hat der Sender jetzt ein neues, "typisch deutsches" Format angekündigt, das ein Bestandteil der "Eigenproduktionsoffensive" auf diesem Timeslot sein soll. Begleitet werden darin Kleingärtner wie "Möhrchen-Patrick", "Eiermann-Torsten" oder "Gartenzwerg-Günther", wie Kabel Eins mitteilte. Der Titel: "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen".

Schon am vergangenen Wochenende hatte Kabel Eins das neue Format "Deutschlands bester Partykeller" im sonntäglichen Vorabendprogramm gestartet - für die sich offensichtlich ein zahlungsfreudiger Kunde fand. Mit im Titel verewigt ist nämlich auch der Sponsor, ohne den es das ganze Format wohl auch nicht geben würde: Die Marke Asbach von der Semper Idem Underberg AG.

Doch zurück in die Zukunft: Ein wichtiges Primetime-Projekt dürfte für Kabel Eins derweil eine Dokureihe über die Bundeswehr werden, die dem Publikum im Herbst "einen einmaligen Blick hinter die Kulissen" liefern soll. "Unsere Bundeswehr", so der Arbeitstitel, stellt dabei ein Novum dar, denn erstmals begleitet ein deutscher Fernsehsender Soldatinnen und Soldaten in ihrem sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Mikrokosmos "nah und ungeflitert", wie es heißt. Gezeigt werden unterschiedliche Einheiten bei ihren Einsätzen.

Deutlich entspannter dürfte es bei einem weiteren Neustart zugehen: Reporter Peter Giesel, sonst für "Achtung Abzocke" im Einsatz, steht im Sommer für "50 Jahre Ballermann" vor der Kamera und trifft darin Zeitzeugen, Künstler, Manager und andere Legenden des Party-Mekkas auf Mallorca.