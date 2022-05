am 12.05.2022 - 14:25 Uhr

Nachdem RTL kürzlich schon den "König von Palma" auf Sendung schickte, steht demnächst noch einmal der Ballermann im Mittelpunkt: Am Freitag, den 10. Juni wird RTL um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe der "Ultimativen Chart Show" ausstrahlen, in der die erfolgreichsten Hits aus 50 Jahren "Ballermann" ermittelt werden. Als Gäste im Studio begrüßt Moderator Oliver Geissen unter anderem Lucas Cordalis und Lorenz Büffel.

Geissen wird ab Anfang Juni zudem auch bei RTL Up zu sehen sein - und zwar in Wiederholungen der Gameshow "Ruck Zuck". Der Spartensender zeigt ab dem 6. Juni noch einmal jene Folgen, die schon vor einigen Jahren beim RTL Up-Vorgänger RTLplus zu sehen waren. Die Ausstrahlung erfolgt montags bis freitags um 8:40 Uhr, wo "Ruck Zuck" die derzeitig laufenden "Familienduell"-Wiederholungen ersetzt.

"Der Preis ist heiß" bleibt dagegen im Anschluss im Programm, muss aber nach Ausstrahlung aller produzierten Ausgaben der Neuauflage von 2017 zumindest seinen Sendeplatz am Nachmittag wieder räumen. Stattdessen zeigt RTL Up vom 6. Juni an montags bis freitags um 16:45 Uhr noch einmal "Notruf" mit Hans Meiser. Die Gerichtsshow-Schiene bleibt somit um diese Uhrzeit weiterhin für knapp eine Stunde unterbrochen.

Bestätigt ist derweil nun auch offiziell, dass die zweite Primetime-Ausgabe von "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord und Thorsten Schorn am Mittwoch, den 8. Juni um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird. Einen Tag später folgt um 20:15 Uhr schließlich ein weiteres "Stern TV Spezial", das sich drei Stunden lang der Frage widmet: "Wie macht Deutschland Urlaub?".