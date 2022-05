Nachdem im Sonntagvorabendprogramm von Vox derzeit schon gecampt wird, stehen auch ab Juni die Zeichen weiter auf Urlaub: Ab dem 5.6. laufen sonntags um 18:10 Uhr vier neue Folgen von "Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los". Das Konzept: Drei Paare dürfen einen Urlaub am gleichen Ort verbringen - je nachdem, welchen Koffer sie zugelost bekommen, gibt's allerdings einen Luxus-Urlaub, das Standard-Budget oder nur die Sparversion.

In einer Folge nehmen die drei Paare den Urlaubsort dann aus ihrer individuellen Sicht unter die Lupe. Zum Auftakt geht's bei an die Ostsee. Die erste Staffel von "Die Urlauber" lief im Sommer 2020. Nach einem aus Quotensicht sehr schwachen Start ging's deutlich nach oben, dann aber auch wieder bergab - im Schnitt reichte es so damals für etwas mehr als 7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, also einen durchaus soliden Wert.