Die Deutsche Telekom hat die Rechteausschreibung um die Basketball Bundesliga verloren. Auf einer Tagung in Frankfurt hätten die Clubs der BBL mit klarer Mehrheit, wie es in einer Medienmitteilung der Liga heißt, entschieden, die wesentlichen nationalen Medienrechte an die neu gegründete gemeinsame Gesellschaft von Axel Springer und Ex-Deutsche Fußball Liga-Chef Christian Seifert zu vergeben. Somit wird der neue Streamingdienst ab der Saison 23/24 alle Spiele der BBL produzieren und auf der noch startenden neuen Plattform ausstrahlen. Aufhorchen lässt die Vertragsdauer. Geeinigt hat man sich auf einen Sechs-Jahres-Vertrag, die Liga ist somit bis 2029 an den Dienst gebunden.

Der Ansatz von Seiferts neuem Dienst: Er will Ligen, die bisher eher im zweiten Glied beheimatet sind, ganz vorne ins Regal stellen, daher nimmt er ganz gezielt auch nur Rechte abseits des Fußballs in den Fokus. Für MagentaSport dürften unterdessen die für den Sommer angekündigten Verhandlungen um die künftige TV-Heimat der 3. Fußball-Liga, die vom DFB vermarktet wird, an Bedeutung gewinnen. Mit dem Ende der nächsten Saison läuft auch hier der Fernsehvertrag aus.